La indecente y explícita proposición sexual en First Dates: "A ver si me chupas..."

Son muchas las veces en las que te presentamos a algunos de los personajes que se pasan por First Dates. Los hay para todos los gustos, tanto que nos hace preguntarnos lo que es ser "normal". Desde luego, Juan Antonio, que se siente "una Miss", no lo es.

Este joven de 30 años llegó al restaurante de Carlos Sobera dejando claro que es "muy sexual" y que "foll*** seguro". No parecía importarle quién fuera su cita, porque el almeriense iba a lo que iba. En cualquier caso, fue Darius quien entró por la puerta. Este hombre dijo ser de Transilvania (Rumanía), por lo que Juan Antonio no tardó en tirarle la caña... a su manera: "A ver si me chupas la sangre, puedes ser mi Drácula".

Un salido en First Dates

Los primeros instantes de la cita sirvieron para dejar claro que Juan Antonio es un salido de manual. Cuestionado por Darius sobre lo que sabía de su país, ya mostró todas sus cartas: "De Rumanía sé la capital es Bucarest y que los rumanos me ponen cerdo como una perra".

Como era de esperar, la actitud del empleado de supermercado no le hizo mucha gracia al rumano, que decidió no darle una segunda cita, al tratarse de alguien más comedido en el terreno más carnal. Fue todo un fiasco de cita, pero seguro que repetirá en el programa de Cuatro.