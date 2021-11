Si pensabas que lo habías visto todo en First Dates estabas equivocado. La cita más incómoda y a la vez 'picante' todavía estaba por llegar.

Y es que Anna, administrativa y estudiante de sexología (38 años) vivió una sorprendente velada con Sergio, empleado de limpieza de oficinas (44 años) en la que exclusivamente se hablaba de sexo.

"Me gustan altas, tipo azafatas. Como los maniquís de Mango, pero con más pecho. Por ejemplo, esta chica (refiriéndose a Anna) iba muy bien dotada... Estaba muy bien", manifestó él al verla por primera vez.

Ella se quedó prácticamente sin palabras desde el primer momento. "Creo que me ha mirado más las tetas que la cara, que me suele pasar, pero en un sitio así esperaba a alguien que me intentara conocer a mí, no a mi cuerpo", dijo.

Comentarios fuera de lugar en First Dates

Él prácticamente fue muy atrevido durante toda la cita. Incluso para lanzar piropos a Lidia Torrent, camarera del programa. Ella no se lo podía creer. "Creo que va tirando ficha a ver cuál pica".

Él, por su parte, al reconocer su historial era claro. "Estuve casado 20 años y luego... Soy un picaflor". Pero hay más... al fijarse en sus pechos él le preguntó si eran naturales u operadas. "¿Todo esto es tuyo? Qué rico, j...".

El final de la cita... os lo podéis imaginar.