Nunca es buen momento para cometer un error. Y si estás bajo la atenta mirada de toda España, la situación es todavía más complicada.

Eso es lo que le ha pasado a un concursante de "First Dates", cuya reacción al conocer la edad de la mujer con la que compartía mesa se ha hecho viral.

Al comensal no le dio ni tiempo de llegar a la mesa para cometer el traspiés. Todo sucedió en la barra donde los participantes toman algo antes de sentarse en el mantel.

Entonces es ella cuando le hizo la típica pregunta: "¿Cuántos años me echas?", preguntó ella, de manera inocente. "Soy muy malo para las edades, prefiero que me lo digas tú", dijo él, tratando de evitar el tropiezo. Pero ella insistió: "¿Más o menos?". Ante esta situación, a él no le quedó más remedio que contestar. "48 ó 49...", dijo, hecho un mar de dudas. "Madre de Dios", contestó ella inmediatamente. "Tengo 43", le corrigió.

Pero la cosa no quedó ahí. Posterior a la cita, el desafortunado comensal aún empeoraba más la situación. "Mi madre está mejor que ella", afirmaba sobre la edad de la que era su compañera de mesa y mantel.