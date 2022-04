Cristina Porta ha conseguido hacerse ya un hueco en el ‘universo Mediaset’. Su paso por ‘Secret Story’, donde quedó subcampeona por detrás de Luca Onestini, le ha convertido en un rostro habitual en Telecinco y además cuenta con su propio canal de ‘Mtmad’.

Así, en su vídeo de esta semana, recuerda su etapa como periodista deportiva en el programa ‘Punto Pelota’, el inicio fallido de su relación con Borja Mayoral y algunas anécdotas de aquel tiempo. Entre ellas, algunas mentira que otra.

“Entré en ‘Punto Pelota’ diciendo una mentirijilla en la entrevista”, aseguró. “Dije que yo era especializada en el mundo del fútbol cuando nunca había hecho periodismo deportivo”, prosiguió entre risas Porta. “Dije que tenía muchos contactos en el mundo del fútbol, especialmente en el Real Madrid. No tenía ninguno. Y me cogieron”, confirmó con satisfacción.

En esos años en los que cubrió la información del Real Madrid para el espacio conducido por Alonso Caparrós, Cristina Porta mantuvo en 2019 una breve relación sentimental con el futbolista Borja Mayoral. Sobre este hecho, recuerda que rechazó hacerle un reportaje al jugador cuando estaba en la cantera madridista.

“Cuando cubría el primer equipo del Madrid, me dijeron que había que hacer un reportaje a un chico que estaba despuntado en la cantera y fue mi amiga Fátima porque yo no quise hacerlo”, señaló. “Años después… Resultó ser mi ex. Podía haber sido, pero no era nuestro momento”, explicó Porta.

Buen recuerdo de su etapa 'deportiva'

De su etapa por ‘Punto Pelota’ aseguró que “es una etapa súper importante de mi vida que me llena mucho”. Y eso a pesar de algún que otro desencuentro con Alonso Caparrós, presentador del espacio.

“Tuve un pique bastante heavy con Alonso Caparrós porque me dijo que tenía que salir a plató a hablar de las mujeres más guapas de los futbolistas y yo dije que no, que no iba a hacer eso porque era muy machista”, concluyó.