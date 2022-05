El regreso de Pipi Estrada a programas del corazón y cotilleo como ‘Sálvame’, dónde se le pudo ver recientemente sometiéndose al polígrafo de Conchita, no ha gustado demasiado a Josep Pedrerol.

De hecho, hace ya días que ha desaparecido de ‘El Chiringuito’, dónde el periodista ha dejado de debatir con su conductor y el resto de tertulianos sobre fútbol.

Aunque no hay nada oficial, parece claro que se ha decidido ‘apartarlo’ tras retomar su faceta en la prensa rosa. Así, según ha confirmado El Confi TV, aunque no le han despedido, Pedrerol ha decidido no volver a llamarle de momento.