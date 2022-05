Son muchos los miles de memes que se viralizan en Twitter, muchos de los cuales valen mucho la pena la pena. En este sentido, en los últimos días circula una especie de broma que juega con el inglés y la fonética, cambiando nombres de personas (y productos cotidianos) por su traducción literal en inglés.

Y aquí, con mucho sentido del humor, una de las últimas víctimas ha sido el periodista Tomás Roncero. De hecho ha sido el perfil de ‘El Chiringuito’, programa en el que colabora de forma habitual, el que que ha compartido un meme de lo más simpático.

Cuando dices el nombre de Tomás Roncero, puede que se te venga a la cabeza la expresión: "Tomas ron cero". ¿Y cómo se podría traducir esta frase al inglés? Muy fácil. "You drink ron with no sugar" (Literalmente sería “tú bebes ron sin azúcar’, o lo que es lo mismo 'tomas ron cero'.

El tweet ha sido un éxito, no ha tardado en hacerse viral y ya acumula casi 22.000 likes y 1.600 RT.