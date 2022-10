Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño... muchas son las personas y las personalidades que conviven en Sálvame. El programa referencia de la telebasura se retroalimenta del repertorio de Telecinco, pero también de sus propios colaboradores. Se crean polémicas entre ellos o con sus entornos para sacarle jugo, también les montan un 'Sálvame Deluxe', un polígrafo e incluso una tendenciosa 'docuserie'.

El dinero manda, todo vale. Como decimos, cada colaborador es de su padre y de su madre y probablemente nunca hubieran sido compañeros de trabajo ni amigos de no existir este tipo de programas. Ni su forma de ver la vida en muchos casos ni su cultura e inteligencia se parecen en nada. Y sobre ello vamos a incidir.

Lo primero es dejar claro que muchos de los colaboradores de Sálvame se han venido sometiendo a un test de inteligencia que supuestamente les mide el Cociente Intelectual. Aunque esto es algo más que cuestionable, lo cierto es que arroja una serie de resultados dispares. ¿Quién dirías que es el más inteligente?, ¿y el más corto? Veamos.

Es importante que sepas que aquí no hay una ciencia exacta y que no todo el mundo que se somete a un test de este tipo que, más que probablemente, sea de nivel flojo. Por otro lado, se estima que la media nacional se encuentra entre 90 y 110, donde se encuentra algo más de la mitad de la población:

Con esta información y recordando que el nivel de las preguntas seguramente fue más que generoso con los participantes, este es el ranking de los colaboradores entre los que no se encuentra Jorge Javier, quien puso como cláusula para someterse al test que no se hiciera pública su nota. Eso sí, todos sabemos que de sacar un gran registro no tendrá problemas en contarlo. Que no nos chupamos el dedo. O sí.

Test de inteligencia: ¿Quién es el más listo de Sálvame?