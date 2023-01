Este sábado el programa 'Fiesta' sacó una información sobre un encontronazo entre Rafa Mora y Froilán en una discoteca de Madrid, pero el motivo se produjo tiempo atrás en Ibiza.

Según contó Sergio Garrido, paparazzi, el encontronazo se produjo cuando el hijo de la Infanta Elena fue a buscar a Rafa Mora para pedirle explicaciones. "En su día dije que Rafa Mora había grabado en Ibiza a Froilán. El otro día, en una discoteca, se cruzan y Froilán va a por Rafa y le dice cuatro cosas bien dichas", desveló el colaborador de 'Fiesta'.

"Que por qué le había grabado, que cómo le había grabado... Estuvieron discutiendo bastantes minutos y cuando acabó, se fue uno para cada lado sin que la cosa fuera a más", añadió. "A mí lo que me cuenta es que Rafa Mora es un pelota. Froilán y los amigos de Froilán dicen que lo es", remató el paparazzi en el programa de Emma García.

Mora, colaborador habitual en ‘Sálvame’, ha salido ahora al paso de esta información en el programa de Telecinco. “Tenemos un colega en común y me comentó que Froilán estaba disgustado porque al parecer le había llegado que yo le había grabado estando de fiesta y le digo a mi amigo que me da mucha rabia, me dolió en el alma porque tengo muchos amigos conocidos”, explicó el valenciano.

Intercambio de impresiones

El colaborador aseguró “que fue algo inesperado” tras hablarlo con su amigo. “Se lo digo, él habla con Froilán y él se acerca donde estoy yo, había que dar dos pasos. Cuando nos ponemos a hablar le explico la situación y él pensaba que le había grabado y me cuenta cuándo”, prosigue rafa Mora.

El colaborador insiste en que le dijo que era "mentira” y que nunca había hecho algo así. “Al principio me puso un poco en tela de juicio, si es cierto que se acercan sus amigos, los suyos y podía parecer que se había formado una tangana, pero no pasó nada”, continuó relatando.

“Al final me dijo que me creía”, cuenta Rafa, que además comentó que Froilán fue muy educado con él en todo momento. “Me hizo ilusión poder aclararlo, me cambió la imagen que tenía de él”, concluyó el colaborador en ‘Sálvame’.