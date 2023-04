'Sálvame' comenzó este martes con el adelanto de algo que ocurrirá y que, supuestamente, hará mucho que hablar tras la exclusiva de Ana Obregón. Jorge Javier Vázquez anunció que una revista del corazón llevará en su portada un bombazo sobre la maternidad de la actriz y presentadora por gestación subrogada: "Va a salir una información sobre este tema que va a eclipsar hasta la exclusiva de ella".

"Por mucho que hable la propia Ana Obregón en la revista del saludo -en alusión a la revista ¡Hola!-, el tema del que se hablará toda la semana es la portada de Lecturas, estoy convencido de que la portada se va a censurar en algunos medios", afirmó el presentador, dando como pista que se trata de "la contracrónica de lo que se contó hace una semana" y que está protagonizada por un hombre.

Para dar esta información, el comunicador comenzó dirigiéndose de forma misteriosa a David Valdeperas, director de 'Sálvame', pidiéndole que confiase en él: "Mejor que no sepas nada. Ni tú ni Alberto".

"No quiero conexión con ningún colaborador durante todo lo que dure el programa", pidió Jorge Javier, dejando claro que nadie de sus compañeros sabía nada de lo que iba a contar: "Juro que nadie conoce nada de lo que va a suceder en un momento".

Después de regresar de publicidad, Jorge Javier contó que se enteró de esta información después de que el director de la revista no le contestase tras realizar una entrevista y una sesión de fotos para el próximo número de la publicación: "Notaba que me costaba más de lo habitual hablar con el director de la revista y tampoco me cogen el teléfono".

"Esta mañana me llama y me dice que ya no voy a ser portada. Entonces me cuenta lo que se va a publicar mañana en la portada y me quedo absolutamente noqueado. El director me confirma que voy a ser tercera noticia. Es decir, que va a haber dos bombazos", continuó.