Acaba de comenzar la nueva edición de Supervivientes 2022, el reality por excelencia de Telecinco y Mediaset. Tras concluir La Casa Fuerte, el prestigioso programa está de vuelta presentado, entre otros, por Jorge Javier Vázquez.

Desde el pasado 21 de abril, día en el que se dio el pistoletazo de salida a la edición, la emoción está asegurada. La tensión por ver quién se alza con el reconocimiento de ganador reality nos llevará hasta bien entrado el verano, con un carrusel de emociones y sorpresas.

Ahora bien, los fieles seguidores del reality siempre han confiado en la esencia del mismo. Diferentes celebridades se marchan rumbo a Honduras para ponerse a prueba. Siempre, eso sí, algunos son más conocidos que otros y son más favoritos de acuerdo a sus seguidores (voto) para evitar nominaciones, aunque en esta edición se hablaba de un concursante favorito... incluso antes de que arranque la edición.

Y no, no es el más famoso. ¿Se habla de tongo? ¿Cómo puede ser que sin siquiera haber demostrado hasta qué punto es capaz de resistir este concursante ya esté en las quinielas para llevarse el premio final? La audiencia está a la expectativa a ver qué ocurre... pero por lo pronto no queda más que disfrutar de la evolución del concurso y esperar novedades.

Ahora, eso sí, te vamos a contar quién es el teórico favorito para ganador de Supervivientes 2022. Si te interesa, sigue leyendo este artículo para enterarte de uno de los cotilleos más sonados en una edición que ya ha empezado muy fuerte.

La polémica de Supervivientes 2022, asegurada

Una vez se dio a conocer la larga y polémica (por las relaciones entre algunos concursantes) lista de participantes de Supervivientes, ahora toca centrarse en las quinielas para adivinar quién será el ganador del concurso.

Por el momento, se han desarrollado varias teorías, aunque hay un nombre que destaca por encima del resto. Eso sí, antes de aventurarnos a desvelar la identidad del mismo, creemos que sepas la lista de concursantes para que tú también hagas tu apuesta. ¿Quién crees que vencerá?

Ainhoa Cantalapiedra

Ana Luque

Anabel Pantoja

Charo Vega

Desirée Rodríguez

Mariana Rodríguez

Marta Peñate

Tania Medina

Alejandro Nieto

Anuar Beno

Ignacio Borbón

Juan Muñoz

Kiko Matamoros

Nacho Palau

Rubén Sánchez

Yulen Pereira

El favorito para ganar Supervivientes 2022 según la audiencia

Si bien hay grandes normes que prometen emoción hasta bien entrado el verano, hay uno de ellos que destaca sobre el resto. Y es que hay una expectativa generalizada con Yulen Pereira. ¿Quién es? ¿Lo conocías?

Pues sí, no se trata de un personaje habitual en el universo Mediaset. De hecho, el máximo aspirante a conseguir la victoria final de la edición de Supervivientes no se dedicaba al mundo de la televisión antes de entrar al programa.

¿Quién es Yulen Pereira?

Se trata de un deportista profesional, nacido en Madrid en 1995. Tiene 26 años y viene del mundo de la esgrima. Además de la audiencia, que habla en las redes sociales, Yulen se ha colocado ya en el top de favoritismos de diferentes colaboradores, que avisan del potente físico del medalla de plata en el Campeonato Europeo de Esgrima en 2014.

Además, el propio Yulen ha reconocido que un amigo le dio un amuleto para concursar en la isla y que éste le permitiría ganar la edición. Solo el tiempo dirá qué ocurre...