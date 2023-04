Pasapalabra ha cambiado mucho con los años. Antes si ganabas seguías y si perdías te ibas y ya no volvías. Sin embargo esto se acabó cuando se introdujo la prueba de la silla azul, que da la oportunidad de seguir al perdedor del rosco si vence al aspirante nuevo.

Este formato cierra las puertas a la renovación de los concursantes y fomenta que los buenos participantes se perpetúen en el tiempo y no se vayan a casa si tienen una mala noche. Algunos pasaron mucho tiempo pero llegó a haber dos prácticamente invencibles: Rafa Castaño y Orestes Barbero. Tanto en la época de Telecinco como ahora en Antena 3 han dejado duelos épicos hasta que el burgalés se llevó el bote.

¿Por qué Rafa y Orestes dejado de concursar en Pasapalabra?

Si eres fan del sevillano o el burgalés, respira: fue excepcional. El programa sabía que tiene en ellos a dos grandes activos y no tuvo ninguna intención de prescindir de ellos hasta que ocurriera uno de los dos supuestos que marcan las normas:

Perder en la silla azul

Ganar el bote en el rosco

Mientras no sucedía ninguna de estas cosas Rafa y Orestes eran tan fijos como Roberto Leal, el presentador del programa. No en vano gracias a ellos Pasapalabra estableció cifras récord de audiencia, destrozando por completo a Sálvame, que ha recortado su duración porque no podía competir con el concurso.

Fue un programa especial pero todo volvió a la normalidad

Como decimos Pasapalabra jamás eliminaría a sus dos concursantes estrella y menos a la vez salvo que se reparta el bote. Esta anécdota se debió a un programa excepcional de Halloween en el que decidieron contar con otros concursantes. Fueron Javier Dávila y Marisa García, no tan conocidos como Rafa y Orestes pero también con una importante trayectoria en el programa.

Tras un emocionante duelo Javier llegó a 23 aciertos y se impuso a Marisa. Aunque había un bote de 100.000 euros el premio por ganar sin acertar todas las palabras fue de 6.000, cinco veces lo que se gana en un programa diario. Aunque los espectadores prefieren a Rafa y Orestes celebraron volver a ver a estos dos concursantes. Sin embargo fue excepcional y no está previsto que se repita.