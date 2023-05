'El Hormiguero' va a levantar este lunes más expectación de la ya de por sí elevada y habitual. Y es que Pablo Motos ha revelado en sus redes sociales el susto al que acaba de hacer frente recientemente. De hecho, ha tenido que ser operado de urgencia.

El popular presentador valenciano, como él mismo ha revelado, ha sufrido una rotura del 90% del tríceps, lo que le ha llevado a pasar por el quirófano y ser operado de urgencia.

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama 'Supermanco'. Esta noche os cuento todo. Vaya susto", ha revelado en su cuenta de Instagram.

Él mismo, por tanto, ha confirmado que esta noche estará en el programa para contarle a la audiencia lo sucedido. Lo dicho, y aunque parece estar bien dentro de lo que cabe, expectación máxima para ver que le ha sucedido a Pablo Motos.