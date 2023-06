'Mask Singer: adivina quién canta' celebró anoche su semifinal en Antena 3 con dos nuevos desenmascaramientos. Los espectadores del programa descubrieron que debajo de la máscara de Hada se encontraba Alaska, mientras que Dulceida era la persona que estaba detrás de Bebé. Después de conocer la identidad de esta segunda máscara, Los Javis no dudaron en bajar al escenario para fundirse en un abrazo con la influencer.

"¡Te mato, te mato!", exclamaron los investigadores, ya que mantienen una estrecha relación de amistad con Dulceida desde hace muchos años. Además, Javier Calvo aseguró que le llegó a preguntar en privado por su posible participación en el formato: "Me miró a los ojos y me prometió que no era ella". "¿Tú te crees que se puede mentir así a un amigo?", se quejó.

Después de escuchar esta historia, Mónica Naranjo puso en valor el trabajo de la creadora de contenido: "Tiene mucho mérito lo que ha hecho. ¡Os conocéis y os ha engañado! Lo ha hecho superbién. La próxima vez que te mire a los ojos ya te lo pensarás dos veces". "Espero que te lo hayas pasado muy bien porque te has quedado sin dos amigos", apuntó Ambrossi con humor.

En 'Detrás de la máscara', el programa especial que se emite después de cada gala, la concursante dio detalles sobre cómo consiguió engañar a Los Javis, que en un primer momento estaban convencidos de que era ella. Para despistarles, llegó a subir publicaciones en Barcelona cuando realmente se encontraba en el plató de 'Mask Singer' bajo el disfraz de Bebé.

"Como les conozco tanto, pensaba cómo podían jugar y actuar", confesó Dulceida, que también llegó a inventarse un falso contrato de exclusividad con una plataforma para que desecharan su teoría.