Ángel Cristo Jr. se ha convertido en el personaje del momento. Su entrevista en 'De Viernes' cargando contra su madre, la vedette Bárbara Rey está copando minutos en los programas de Telecinco y también de Antena 3.

Por lo tanto, no es de extrañar que periodistas expertos en crónica social se pronuncien sobre este asunto más allá de las dos principales cadenas de televisión. Es el caso de Lydia Lozano, que ha acudido al nuevo podcast de Pilar Vidal, 'Drama Queen'.

En el espacio, la excolaboradora de 'Sálvame' ha desvelado que Ángel Cristo Jr. se habría embolsado 120.000 euros por su entrevista en 'De Viernes'. "Este niño lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en Sálvame, podría haber dicho 'Ayer me llamó Ángel Cristo Jr. y me dijo esto, esto y esto'. A lo mejor no hubiera cobrado los 120.000 pavos que se ha llevado", dejando caer así la cantidad que habría cobrado el hijo de Bárbara Rey.

Que el hijo de la vedette esté en los medios como protagonista es una novedad, por eso Lydia Lozano y Pilar Vidal consideran que su novia, Ana Herminia Illas le está asesorando mal: "Le ha instigado a hacerlo", comentaba Vidal, mientras Lozando añadía que este "es el típico caso de que por dinero baila el perro".