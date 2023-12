Como era de esperar, Lydia Lozano no está pasando desapercibida en sus primeros días como colaboradora de 'Mañaneros'. La que fuera tertuliana de 'Sálvame' se ha incorporado al magacín matinal de Jaime Cantizano, donde ayer recibió un cariñoso mensaje por parte de Jorge Javier Vázquez. La periodista, que compartió pantalla con el presentador durante años en las tardes de Telecinco, no pudo contener las lágrimas.

En la presentación del libro de Pedro Sánchez, Jorge Javier atendió a un reportero del espacio y reaccionó al fichaje de su compañera: "Que se quede muchísimo, si es que es buenísima". Además, se negó a darle consejos de cara a su nuevo proyecto en La 1 porque, según dijo, Lydia es "la televisión con patas".

"El hermano de Belén Rodríguez, que se llamaba Pedro Rodríguez, hace muchísimos años decía que Lydia Lozano era un formato de televisión en sí misma. Fíjate qué visión tuvo", afirmó Jorge Javier. Unas palabras que emocionaron a la colaboradora, incapaz de hablar tras ver las imágenes. "Era amigo mío", dijo sobre Pedro, fallecido en 2012.

Jorge Javier Vázquez manda un cariñoso mensaje: "Que se quede muchísimo, ella es buenísima" 👏#Mañaneros12D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/oZ7vS9CuX3 — Mañaneros (@MananerosTVE) 12 de diciembre de 2023

"Era un mago de la televisión. Fue quien me metió en todos los debates. Me hablaba por pinganillo, hablaba tan rápido y era tan inteligente... Aprendí mucho con él", aseguró Lydia, que agradeció con humor el mensaje de Jorge Javier: "Gracias, Jorge. Ha entrevistado al presidente como si estuviera en un 'Deluxe', me he quedado muerta".

Preguntada por Cantizano, también compartió una contundente opinión sobre los programas de telerrealidad: "Pienso que los realities son destrozafamilias. Vas a un reality y, por muy bien que lo hagas, siempre hay cámaras fuera, intentan sacar si debes dinero...". En este sentido, señaló que al cantante Francisco le pasó factura su paso por 'Supservivientes': "Le afectó muchísimo".