Cada vez son menos los finalistas que optan a ganar la octava edición de 'GH VIP'. Anoche en el debate, tres días después de la expulsión de Carmen Alcayde, los cinco aspirantes se enfrentaron de nuevo a la decisión del público.

Michael Terlizzi resultó ser el concursante que menos votos en positivo había recibido, de forma que acabó abandonando la casa de Guadalix de la Sierra y convirtiéndose en el quinto finalista del reality.

"Antes de que te vayas quiero que sepas que tienes un hermano de por vida y que ojalá existieran en el mundo personas como tú", le dijo Luitingo al italiano en la sala de expulsión. Albert, por su parte, le dedicó unas emotivas palabras: "A pesar de todo lo que pasó y a pesar de todo lo que hemos sufrido los dos, hoy por la puerta se va mi Gran Hermano".

Michael Terlizzi se convierte en el 5º clasificado de #GHVIP8 💥 #GHVIPDBT14 pic.twitter.com/kwHndt5gNN — Gran Hermano (@ghoficial) December 18, 2023

La noche también estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento en plató. Tras ver unas imágenes de su paso por el concurso, acompañadas por algunas de las críticas que ha recibido, Carmen Alcayde respondió a los ataques de Belén Rodríguez: "Estoy harta de que me llame falsa, porque no es así. Lo que no quiero es discutir. Quiero ser feliz, pasármelo bien, divertirme. Nadie de allí me importaba como para hacerle la cruz por discutir".

Fue entonces cuando la colaboradora empezó a arremeter contra la ya exconcursante: "Está aquí por falsa, por traicionera y por cobarde". "Cuando salió de la cueva empezó a hacerle la pelota a todo el mundo para que no la nominaran. Traicionó a Karina, una señora mayor que la animaba todos los días a que abandonara la casa", aseguró Belén.

Al ser consciente de las duras críticas que le había dedicado, Carmen dio a entender que Belén ha llevado a cabo una especie de venganza personal contra ella: "Me duele muchísimo porque no tengo nada con Belén, no le he hecho nada en esta vida. Hemos sido compañeras, hemos sido amigas. Ha pagado conmigo cosas de otras personas que no tiene que pagar". "Mentira, yo me he ceñido al concurso de Carmen Alcayde. Únicamente he comentado", argumentó Belén.

Unas palabras que no convencieron a Alcayde, que se levantó de su asiento para recordarle, visiblemente enfadada, la peineta que le hizo en cuanto entró a la casa: "¿Eso es ceñirte al concurso?". "Eres incapaz de perdonar. Tienes rencor, y el rencor mata a las personas", le lanzó. "¡No te tengo ningún rencor! ¡Me eres indiferente!", respondió Belén a gritos en un ambiente en el que ambas se iban encendiendo cada vez más.

"No me he acordado de Carmen Alcayde en un año", defendió la colaboradora, afirmando que la que fue su compañera en 'Sálvame' le importa "cero". "Me das igual, Carmen. Me das lo mismo", insistió Belén en un cruce de reproches que parecía no tener fin.