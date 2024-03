Bruno Vila ya es finalista de 'Bailando con las estrellas'. Pese a que el concursante cuenta con el apoyo del público, tanto el jurado como el resto de sus compañeros ponen en duda la legitimidad de su concurso.

Durante la semifinal de 'Bailando con las estrellas', el mozo de Arousa ha escuchado las críticas de sus compañeros de baile. Sin embargo, Bruno Vila continúa con una actitud firme de cara a la gran final del formato de baile de Telecinco.

El joven gallego se ha subido a la pista de baile a ritmo de 'What was I made for?'. Tras la actuación los jueces no pudieron ser más claros. "Tú estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido. Pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás", afirmaba rotundamente Julia Gómez Cora.

Pese a esta primera valoración tan crítica, lo peor estaba por llegar. En la semifinal, cada uno de los concursantes debía traer preparadas dos coreografías. En el caso de Bruno, el también concursante de 'Reacción en cadena' apostó por un chachachá de 'Cuéntame'.

De nuevo, los veredictos del jurado fue rotundo. En las ediciones de otros países de este concurso los ganadores han hecho gira bailando, por ti nadie pagaría para verte bailar", le hizo saber a Bruno. Por su parte, Gorka Márquez fue algo menos duro asegurando que "esto es un concurso de baile" y que el mozo de Arousa "no baila".