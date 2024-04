Escándalo: De Burgos 'se come' el fuera de juego de Fermín en el gol de Lewandowski

Arbitraje muy favorable al FC Barcelona contra el Valencia CF en Montjuïc. En la segunda mitad los jugadores blanquinegros pidieron penalti por un derribo de Íñigo Martínez sobre Peter Federico y unos minutos más tarde Robert Lewandowski empató la contienda con un gol que no debió subir al marcador. En la sala de videoarbitraje estaba Jaime Latre, el mismo que no corrigió en su momento la decisión de no pitar el flagrante penalti sobre Fran Pérez en el Camp Nou, llueve sobre mojado.

Remato el ariete polaco en el primer palo y Fermín se encontraba en posición de fuera de juego posicional interviniendo claramente en la jugada, colocado en la trayectoria, haciendo un amago con la cadera y estando muy cercano a la pelota y a Jaume Doménech. En el inicio de la acción, para mayor gravedad, Fermín empujó a Jaume en el área pequeña.

Los futbolistas del Valencia rodearon a De Burgos Bengoetxea, que consultó la acción con sus asistentes del VAR, pero no hubo rectificación para el colegiado para indignación de los futbolistas y los valencianistas desplazados.