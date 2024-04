Como cada mañana, Susanna Griso se ha puesto este lunes al frente de 'Espejo Público' en Antena 3. La presentadora ha conducido el magacín con absoluta normalidad a pesar de una dolencia en su ojo izquierdo que no ha pasado desapercibida para los espectadores. De hecho, en un punto del programa, ella misma ha hecho referencia a este contratiempo del que ha preferido no dar más detalles.

Cuando en la mesa de debate se abordaba el 'caso Koldo', Griso se apresuraba en dar por zanjado el tema y conectar en directo con Ferraz, para conocer las últimas reacciones en la sede del PSOE al resultado electoral en País Vasco.

La periodista dejó prácticamente con la palabra en la boca a Elisa Beni, un gesto que la colaboradora le afeó entre risas: "Últimamente haces el recorrido por los señores". Daba la casualidad de que Beni se encontraba al lado izquierdo de la presentadora, circunstancia que esta aprovechó para bromear con el ojo que tenía visiblemente inflamado.

"Ay, perdona, Elisa. ¿Sabes por qué no te doy paso?", empezó diciendo antes de mencionar que tenía "un ojo a la virulé". "Ya me lo está diciendo mucha gente", aseguró Griso para excusarse con su compañera. "Para ese lado no ves", apuntó Beni sin darle mayor importancia a lo ocurrido.

"Me preguntan si me he solidarizado con Imanol Pradales, que también es el ojo izquierdo. Será que pierdo visión por este lado", zanjó Griso, en referencia al candidato del PNV que sufrió una agresión con gas pimienta al salir de un mitin que también le afectó a su ojo izquierdo.