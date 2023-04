HBO ha confirmado la noticia que todo fan de Harry Potter esperaba: va a crear toda una serie dedicada al megaéxito de J.K. Rowling.

Según ha explicado en un evento la plataforma televisiva, cada temporada de la serie se basará en un libro, por lo que se asegura el éxito durante una década. La serie, además, contará con un reparto nuevo de las películas.

“Estamos encantados de brindarle al público la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva”, ha explicado el presidente de HBO, Casey Bloys, ya que consideran que Harry Potter es todo un fenómeno cultural y hay un interés evidente por extender la saga mágica.

La escritora J.K. Rowling será productora ejecutiva del proyecto, y ha valorado ya la serie en positivo, ya que considera que la compañía ha demostrado su compromiso por preservar la integridad de sus libros y darles a la vez una mayor profundidad que la que han disfrutado en la puesta en escena en las célebres películas.

El conglomerado mediático y de entretenimiento Warner Bros Discovery ha anunciado este miércoles que fusionará sus plataformas de contenido a la carta HBO Max y Discovery+ en una sola, llamada 'Max'.

La compañía, en un evento retransmitido, ha dicho que estrenará la nueva plataforma el 23 de mayo en Estados Unidos y que mantendrá los precios de sus planes, en 15,99 dólares al mes sin publicidad, y 9,99 dólares con publicidad. En Latinoamérica 'Max' se estrenará a finales de este año, y en otras regiones más adelante.

La empresa anunció también títulos ligados a otras famosa saga: "The Knight of the seven kingdoms: The Hedge Knight", precuela de "Juego de Tronos", con George R.R. Martin como productor.