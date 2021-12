Y llegó el enésimo ridículo del Barça en la Champions. Roma, Liverpool, Lisboa... y ahora Múnich. El Bayern, que no se jugaba nada, bailó sobre el Barça y el 'efecto Xavi' se queda con un panorama desolador por delante: fuera de la Champions League y con la papeleta de competir por ganar la Europa League y así poder arreglar el desastre en las cuentas. Por sí, no te lo pierdas, se había incluido en los presupuestos que se iban a clasificar...

La realidad es que el Barça no jugaba la UEFA desde la 03-04. Pero de futbolista. La mala gestión en los últimos años terminó con la ruina absoluta del club y aunque Xavi esté de vuelta en el Camp Nou para coger las riendas del banquillo no hay rastro de los famosos 'brotes verdes', por mucho tiempo o paciencia que se pida.

Él mismo reconoció antes de caer ante el Betis, su primera derrota, que solo con "valors" no se ganan partidos. Tampoco con posesión. La realidad es que la plantilla no ha dado la talla y que la película viene de lejos, sobre todo en Europa. No era culpa solo de Messi. Las 'estrellas' se quedaron con su cartel en la mano y ahora el club, hipotecado por las fichas y los despilfarros en los últimos mercados, necesita un 'reset'.

Sea como sea, el futuro de Xavi pinta negro. No porque corra riesgo su puesto, sino porque no tiene las 'herramientas' necesarias para voltear la situación. Y si las tiene ha de cambiar y mucho. El contexto precisa de tiempo pero se vienen meses muy duros en Can Barça. Qué es ahora más probable, ¿clasificarse para la Champions League vía liga o vía título de Europa League? Sinceramente me cuesta creer que el equipo azulgrana lo consiga de una u otra forma... Y si no lo hacen, el bucle va a más y la situación económica será más alarmante.