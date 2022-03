Aunque el acuerdo no está cerca y habrá que seguir negociando para acercar posturas, el hecho de que el Valencia BC haya dado ya el paso de abrir negociaciones con los agentes de Peñarroya es ya un salto de gigante para asegurarse el futuro del entrenador.

Por primera vez en muchos años y como ya anunció Enric Carbonell el día de su presentación como director general, el club ha roto su filosofía habitual de esperar hasta final de temporada para tomar una decisión sobre el banquillo, convencido de que Peñarroya es la mejor opción visto el rendimiento que ha sacado al equipo y su apuesta por los jóvenes.

Aunque la última propuesta no haya sido aceptada, seguro que el técnico valora esta iniciativa y más cuando no se dio ni con un Pedro Martínez que acabaría ganando la Liga. No le faltarán ofertas, pero difícilmente de un club que le puede dar tanto y que confíe en él sin necesidad de esperar a si se cumplen los objetivos. Aquí debería echar raíces.