Hay muchos casos de jugadores que no han obrado bien con sus clubes. Que no han estado a la altura y se han marchado actuando mal en fondo y forma. Con Soler sucede todo lo contrario. El jugador se quiere quedar porque es tan valencianista como el aficionado que se sienta en las gradas de Mestalla. Eso deja a un lado el hecho de que este Valencia no compita por jugar en Champions desde hace varias temporadas y que él esté sin jugar en su posición unos cuantos años. Sí lo hizo en el arranque de este curso y tanto Bordalás como el valencianismo le disfrutaron. Pero con los problemas en el medio volvió a jugar por dentro por algo muy evidente: el Valencia no tiene ninguno de su nivel, aun no siendo esa su posición. Escribía hace unos días que la entidad tiene que hacer un esfuerzo por firmar alguien para esa zona central. Un Arambarri que solucione los problemas y que lleve a Soler a la banda en el 4-4-2. Así se potenciarían sus virtudes como en el 4-3-3 de Luis Enrique.