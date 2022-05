Ni 'cooling break', ni descanso alguno. El aficionado se plantó a las 17:00 en la Avenida Suecia, algunos de ellos mucho antes, y después del minuto 90 todavía seguían gritando y luchando por y para el Valencia CF.

El aficionado merece todo el respeto porque en un mundo en el que de la teoría a la práctica va un trecho importante, el valencianismo sí cumplió con la frase de 'en las buenas y en las malas'. En los éxitos, clasificaciones coperas y final de La Cartuja, estuvo como siempre.

El día en el que se luchaba por el Valencia CF y por tirar a Meriton estuvo con más fuerza que nunca. Esa es la mejor prueba de que todo el valencianismo tiene claro dónde está el gran problema. Está en frases como "te mato con toda la prensa" o voy a las reuniones a decir "gracias, gracias, gracias y después denuncio a la Generalitat". Está en bailes a aficionados faltando el respeto como hizo Joey Lim en San Sebastián. Está en ese 'vacile' de Peter Lim mandando callar a la grada.

Está en Peter Lim prometiendo reuniones a Bordalás desde Singapur para después recular y no dar señales de vida. Está en no saber gestionar una entidad a la que llegó entre aplausos y frases como "en 10 años tenemos un equipo campeón" para después vender que es necesario 'tirar' a tus mejores futbolistas y seguir teniendo una plantilla justita y cada vez más lejos de los equipos de la zona alta. La afición sin embargo no falló. Peter, Anil... vuestro tiempo se agota.