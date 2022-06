El mercado de fichajes es de nuevo el ‘problema’

El futuro del Valencia no pasa tanto por el banquillo como sí por el mercado de fichajes. Vaya por delante que la opción Gattuso, una vez se ha pasado página del capítulo Bordalás, no me parece mala opción. Pero la única realidad es que las entradas y las salidas van a marcar el puesto desde el que parte Gattuso al frente del banquillo. Puede ser engañado como lo fueron Gracia y Bordalás, que acabe mal como Marcelino, o intentar trabajar de forma ‘lógica’ para intentar acercarse a esos puestos europeos. Porque más allá de que el técnico italiano reconozca que no se pone objetivos, el Valencia CF es tan grande como él mismo ha descrito en su discurso desde el minuto uno de su llegada. Y no clasificar a Europa por cuarto año consecutivo sería un golpe demasiado duro para una entidad que ya acumula algunos a sus espaldas. En cualquier caso, el culpable será Lim, porque sin armas, Gattuso, igual que Bordalás, puede hacer poco.