Señor Lim, no nacimos ayer

La palabra de Meriton vale menos que un euro de madera. Estos intentos de lavarse la cara tras la salida de Anil, como si fuese el único problema, no cuelan. No se puede anunciar un cambio de rumbo caracterizado por la ‘identidad’ mientras peligra la continuidad de los jugadores con más ‘ADN’ valencianista. Oiga Sr. Lim, que no nacimos ayer. Hizo usted lo justo para evitar la causa de disolución, pero tiene al club en respiración asistida y con un importante riesgo de consumar las pérdidas más grandes desde su llegada. Si nos quiere convencer de que le ilusiona el Valencia CF, déjese de probar la enésima maniobra con olor a chamusquina e inyecte dinero en la sociedad. Mantenga a los capitanes y levante un gran equipo en torno a ellos. Permita a esta afición soñar con los logros que usted le prometió y avale la construcción de un estadio al nivel de la institución. Todo lo que no sea apostar y de verdad, con la billetera en la mano y delegando en profesionales cualificados e independendientes, es papel mojado. Ya no engañan a nadie.