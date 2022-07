Una pizca de fútbol

Castillejo saldrá bien, mal o regular. Pero de entrada su llegada demuestra que no es tan difícil hacer según qué cosas. Entre ellas que se hable de fútbol, algo que con Meriton cuesta Dios y y ayuda. Y es que, por más que de primeras no sea un futbolista que entre por los ojos, la operación tiene un relato que le va al pelo a un Valencia en el que el proyecto es de nuevo que no hay proyecto. Rescatar de Italia a alguien como el malagueño y hacerlo con la carta de libertad es una operación con pocas pegas.

Y además se trata de una petición de Gattuso. En un club sin dirección deportiva en el que Corona llega hasta donde puede, es importante que al técnico no se le haga el vacío. Y lo estambién, pese a las cosas que se dicen para la galería, que sea verdad que un fichaje pone todo de su parte para venir y reencontrarse con alguien que ojalá demuestre que, en efecto, sigue siendo un ganador. El stage en Suiza y los primeros amistosos están ya a la vuelta de la esquina y ahí es donde va a hacerse la primera foto real de un equipo al que le falta de todo y que precisamente en la demarcación del primer refuerzo no tenía nada de nada. Presidente Unos días después de que Layhoon, aunque no guste, le diera sentido al cargo sin serlo, el anuncio oficial de Castillejo sirvió para que el presidente testimonial hiciese por primera vez acto de presencia. A su otra vera, el director general, que venía por cierto de haberse quedado fuera del plano. Es la realidad a nivel institucional de un club al que por todo esto y más le viene especialmente bien no tener ese foco encima, como tampoco en las despedidas y en los inevitables rumores de traspaso de los mejores. Conviene recordar, además, que en nada se viene el momento clave del final de la ATE, aparezca o no como recuerda Zorío en el orden del día del próximo Consell. Pase lo que pase, de todos modos el debate no está en un tema superado sino en lo que esta vez el alcalde Ribó señaló con propiedad y en la línea del resto de sus socios: «Lo fundamental es que presenten bien lo que hablamos». No hay más que eso y así de paso demostrar, también con el estadio, que en verdad no es tan difícil.