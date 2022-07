La 'Guedesdependencia' da miedo

El ‘stage’ de Suiza no permite extraer grandes conclusiones, pero sí deja algunas cosas claras. El equipo sabe a lo que juega y el entrenador llega a los jugadores. Eso es mucho más importante de lo que parece. El problema es que ahora mismo el técnico no dispone de las herramientas adecuadas en la plantilla (sobre todo en defensa) para desarrollar su fútbol. Los centrales fueron los grandes retratados de Stuttgart porque son los más exigidos en su propuesta de juego. Hay mucho trabajo por hacer. Dentro del campo y del mercado. Es tan importante acertar con el ‘6’ como en el acompañante de Paulista. Fallar de nuevo en la columna vertebral sería decir adiós a cualquier aspiración europea. Aunque para miedo el que da una posible venta de Guedes. Más allá de la aportación de Marcos André, los tres primeros partidos de la pretemporada han demostrado la ‘Guedesdependencia’ del equipo en ataque. El portugués es único y, por desgracia, irrepetible en este Valencia venido a menos. Cuando está inspirado el equipo es uno y cuando no está (como en Stuttgart) es otro. Más vulnerable, previsible y regulero. Depender de Guedes es muy peligroso porque el club no está en disposición de fichar a un sustituto que ni siquiera se acerque a su nivel. Pensar en el vacío que dejaría el ‘7’ da mucho vértigo.

Una lanza por Bordalás Cada técnico aprovecha sus recursos como cree que es mejor. Todos los estilos son legítimos. No es justo cómo se ha puesto en entredicho a Bordalás en medio de la euforia post-Borussia y St. Gallen.