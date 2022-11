Lo más grande que ha hecho Gayà

Jugar un Mundial es muy grande, pero lo que hizo el capitán el jueves en Mestalla es más grande aún. Al menos en clave valencianista. Su partido contra el Betis a pocas horas de que Luis Enrique ofreciera la lista final de España para el Mundial es la mejor manifestación de lo que significa sentir el Valencia. Catar no existió para él durante noventa minutos. Tampoco el riesgo de una lesión. A José nunca se le pasó por la cabeza no jugar. Al revés. Sentía la responsabilidad de ganar antes de poner rumbo a la Roja. La tormenta no le asustó. Ni siquiera un campo pesado propicio para lesiones. Tampoco bajó de revoluciones con el marcador a favor. Con 2-0 corría y corría como si le fuera la vida en ello. Así llegó la contra de su asistencia del 3-0. Gayà dejó claro con su renovación que el Valencia estaba por encima de todos los clubes. El jueves demostró que su Valencia también es más importante que la mismísima selección española a las puertas de una Copa del Mundo. Qué grande. Y qué orgullo.