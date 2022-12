Primero Gayà, luego Jaume y ahora Lato

Hace bien el Valencia asegurándose la continuidad de los dos grandes capitanes del vestuario: Gayà y Jaume. Igual que hizo bien también Gattuso pidiendo a la propiedad la renovación de uno y otro. Al italiano le bastó menos de un mes para ver lo que se cocía en Paterna y darse cuenta de la importancia de ambos fuera y dentro del campo. Si el Valencia no se ha caído en los últimos años en buena parte ha sido por ellos. Son un seguro de vida para la gestión muchas veces autodestructiva de Meriton. La plantilla ha perdido calidad en los últimos años. Es una evidencia, pero con ellos al mando el equipo nunca bajó los brazos. Ellos no permitirán que se pierda el orgullo. Son guardianes del escudo. Sí, hace bien el Valencia. Y hará muy mal si no trata igual a otro de los líderes del grupo. Lato merece el mismo trato que ellos. Llámenlo, valórenlo, apuesten por él. No me gusta nada el silencio del club ni las sospechas de una posible renovación a la baja. Y seguro que a Gayà y a Jaume tampoco.