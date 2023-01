Optimismo a cuentagotas

El Valencia CF no levanta cabeza en LaLiga. Aunque, lamentablemente, eso no es noticia. El club de Mestalla ha empezado 2023 igual que terminó 2022. Con derrota. Y ya van dos consecutivas. El pinchazo ante el Villarreal, primero, y ante el Cádiz, después, han servido para encender todas las alarmas en el seno del valencianismo. Mala imagen y una victoria en los últimos ocho partidos. 6 puntos de 24 posibles. 19 de 48. El dato es preocupante. Mucho. Crisis de resultados, crisis de juego, falta de ideas, ningún fichaje y, de momento, ninguna solución. A todo ello se suma la impotencia de un entrenador cabizbajo, que, a estas alturas de la temporada, no sabe por dónde tirar. El técnico italiano, Gennaro Gattuso, no acaba de dar con la tecla de un Valencia desnortado y sin rumbo, inmerso en un exigente mes de enero en el que se juega tres competiciones. Europa queda lejos, pero el descenso cada vez más cerca. A 4 puntos.

La Supercopa tampoco genera demasiado optimismo entre los aficionados de Mestalla. Al menos, según la encuesta de la semana con la que, ayer, empezó la decimoséptima edición de A Balón Parado en Levante TV, un programa en el que en esta ocasión participaron los redactores de Superdeporte, Pau Pardo, Rafa Esteve y Pablo Martínez. El resultado de la consulta es muy significativo. Y bastante preocupante. Ningún aficionado valencianista, el 0%, se muestra optimista ante la disputa de una competición que ha perdido interés, en los últimos tiempos, al jugarse en un país lejano, que, futbolísticamente, ni nos va ni nos viene. El 13,3% de los seguidores es pesimista con respecto a la participación del Valencia; y para el 86,7% de los telespectadores la Supercopa causa indiferencia. «Es muy triste», comentó Pau Pardo, al tiempo que añadió: «Nunca antes el valencianismo había estado tan apagado ante la disputa de un título. Lo que le importa al aficionado es volver a LaLiga y alejar, cuanto antes, los fantasmas del descenso». En la misma línea se manifestó Rafa Esteve: «Da la sensación de que, ahora mismo, un torneo como la Supercopa estorba. La urgencia pasa por ver hacia dónde va este Valencia, en pleno mercado de fichajes, y a dónde dirige sus esfuerzos para que la plantilla mire hacia arriba, en LaLiga, y no hacia abajo». Aún así, y según Pablo Martínez, el Valencia CF tiene sus opciones en la Supercopa: «Después del partido contra el Cádiz, es normal que la afición no se vea capaz de pelear un título contra un Real Madrid, un Barça o un Betis. De todos modos, a un partido contra los grandes, el Valencia siempre ha dado la cara”. El mercado de fichajes también centró buena parte de la tertulia de A Balón Parado: «El Valencia necesita tres perfiles: un extremo, ante la lesión de Castillejo; un pivote, ante la baja de Nico; y un interior, que ayude y blinde a ese pivote», manifestó Pardo. COPA DEL REY El sorteo de octavos de final fue otro de los temas que se puso sobre la mesa: «La eliminatoria contra el Sporting puede ser traicionera», señaló Esteve. El Valencia va a tener que sudar para pasar de ronda. El Levante UD también tiene un rival complicado, pero los precedentes dicen que el Atlético sufre en los partidos contra el Levante. De hecho, en los últimos cuatro encuentros, no ha ganado ninguno, por tanto, respeto, sí; pero miedo, ninguno». Y es que situación del Levante UD es completamente distinta a la del Valencia CF. El conjunto granota rebosa optimismo. Aunque, a veces, lo hace poquito a poco. Como el pasado fin de semana ante el Real Sporting de Gijón. «La sensación que da el equipo - apuntó Pablo Martínez - es que es muy difícil ganarle. De hecho, lleva tres meses sin perder. Ahora toca hacer bueno el empate del viernes contra el Granada en el Ciutat de Valencia». .Pero eso será otra historia. Sábado, a las 21:00h. El espectáculo está asegurado.