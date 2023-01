Solos ante el peligro

El Valencia afrontará el domingo un partido a cara de perro ante el Valladolid, el rival que marca la frontera con el descenso. El peligro continúa a solo tres puntos. Sin embargo, esa cita de auténtico vértigo queda aparcada ahora a la espera de los cuartos de Copa este jueves. Una bala que hay que aprovechar. No como ocurrió anoche. Y es que el equipo de Gattuso volvió a pecar de los consabidos errores de siempre. Dos veces estuvo por delante y otras tantas le empataron. Encima muy fácil. Una demostración más de la falta de oficio de una plantilla a la que además de fichajes le faltan, entre otras cosas, bastantes años de experiencia. Y a la que no se puede dejar sola ante el peligro. Cinco victorias en 17 jornadas es un bagaje muy pobre. Tanto como los resultados contra los equipos de la zona media y baja, especialmente en Mestalla. Son muchas las cosas que faltan, empezando por puntos. Y también las que tiene que corregir el entrenador. Los cambios de las últimas semanas surtieron contra el Madrid y el Sporting pero el empate del Almería es un nuevo paso atrás. La sensación de cortocircuito que se adueña del grupo en los momentos claves es preocupante. También la sensación de que Rino se muerde la lengua. Porque la culpa por supuesto que también es suya, pero no toda. Ni siquiera se puede cargar en exclusiva contra Gil Manzano, protagonista de otro mal arbitraje y condicionado por normas que nadie entiende. Es un misterio, también para los árbitros, saber qué penaltis son y cuáles no. Factores externos que para equipos con el bajo nivel de control del Valencia se hacen todavía más bola. Ceremonia de la confusión, aunque hay pocas excusas.

Principio de acuerdo «Esta semana se cerrará definitivamente todo». Las palabras de Sandra Gómez confirman la sensación de que esta vez sí. Ya tocaba. El entendimiento sobre la parte urbanística del convenio del nuevo estadio es un paso decisivo para reanudar las obras. No ha habido oportunidad mejor para que el Valencia CF confirme que quiere hacerlo. Ojalá que la reunión del viernes sea de verdad la definitiva.