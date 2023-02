El discurso de Baraja debe avergonzar a Lim

Más allá de su capacidad como entrenador, el discurso de Rubén Baraja rezuma grandeza. El ‘Pipo’ sabe lo que Peter Lim no comprende: que el Valencia CF es un club gigante. En medio de un proceso de desintegración y empequeñecimiento deportivo patrocinado por Meriton Holdings, que ha llevado al club a reevaluar a la baja sus objetivos temporada tras temporada, llega una ‘leyenda’ del Valencia inconformista, irreverente y combativo a recordarnos que el sitio del murciélago está volando mucho más arriba. Internacional y campeón de títulos importantes, Baraja expone que el sueño de su vida es sentarse en el banquillo de Mestalla. No sé si Lim escuchó la rueda de prensa de presentación, visto su pasotismo lo dudo, pero si las palabras del Pipo no hacen que se le caiga la cara de vergüenza por estar llevando a una entidad centenaria e históricamente ganadora al abismo es que el singapurense no tiene ni un ápice de ella.