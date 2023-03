El momento de los futbolistas

Comienzo estas líneas reconociendo que entiendo, y casi hasta compartido, que hay cierta preocupación o alarmismo, pero de ahí a hablar de crisis me parece sumamente desproporcionado. Un bache podría ser una radiografía más exacta de lo que ahora mismo le está ocurriendo al Levante. Un pequeño socavón que lleva aparejado un lastre de tres jornadas sin ganar y sin ver puerta. Este último dato es el que quizás más esté penalizando. Con 32 jornadas disputadas es una evidencia que falta gol. Los siete tantos de Bouldini no han escondido la sequía de la delantera granota y es que el marroquí apenas ha tenido acompañamiento ni con Soldado, castigado por los problemas físicos, ni por Wesley, jugador ya con el crédito en rojo y al que ni su voluntad, aspavientos o entrega tapan su incapacidad de ser un ariete eficaz y productivo. En el mercado de invierno se dejó sin utilizar un comodín que se echa en falta, pero esto es ahora mismo lo que hay, y con estas piezas hay que acabar la temporada, esperemos que para bien.

Hacer cálculos a largo plazo solo puede conllevar ansiedad con lo que el planteamiento de ir con el archiconocido partido a partido debe ser la receta más apropiada. Llegar al mes de abril con vida y opciones es la premisa que seguro tiene inculcado el equipo y ello lleva implícito sacar dos resultados positivos ante el Racing de Santander y el Zaragoza. Ganar mañana en tierras cántabras otorgaría aire y confianza, y sobre todo, soltaría algo de presión del depósito para el encuentro en el Ciutat ante los maños. Las bajas, seis para mañana, no ayudan en la dosificación de esfuerzos, pero Calleja ha de volver a dar con la manida tecla que haga que de nuevo el Levante recobre su vigorosidad y confianza, hecho este último que ha perdido algún entero y que se percibe en el césped.

Es obligatorio y necesario pedir algo más a los futbolistas. Sin Pablo Martínez, único miembro de la plantilla con un rendimiento sobresaliente, no ha habido ningún otro jugador que haya exhibido un factor diferencial. Jorge De Frutos, sancionado mañana, ha estado marcado en lo físico y lo emocional. Con dos goles y siete asistencias, el segoviano ha necesitado mucho tiempo para asimilar su estancia en Segunda, así como para superar sus problemas físicos. Ansioso por momentos, el Levante necesita de él, en un caso con matices, muy parecido al de Montiel. El Levante también requiere de Campaña, al que las lesiones le han frenado en un año de redención. Otros como Iborra o Pepelu, siendo regulares, no han logrado dar con su rol ideal, los experimentados Róber Pier, Vezo o Postigo sin desentonar en defensa tampoco han forjado un muro, que no ha necesitado la mejor versión de Cárdenas, con menos paradas decisivas como las que firmó en la máxima categoría. Ganar está caro, y más a estas alturas. Alavés o Las Palmas lo han conocido en primera plana y la categoría sigue mostrando lo mucho que puede voltearse el escenario de una semana a otra. Éibar y Granada han tomado la delantera, pero el Levante sigue a rueda y tocará demarrar en el momento oportuno, la clave es seguir ahí.

No quiero acabar sin felicitar al Valencia Basket por su enorme temporada en la Euroliga femenina. Pese a la eliminación ante el Schio, el equipo y el club han vuelto a dar un paso de gigante en su crecimiento. La frustración en caliente es entendible, nadie quiere perder, pero con una mirada en frío, el rendimiento ha sido sobresaliente. Era la primera vez que se competía contra las mejores del continente, ha habido innumerables problemas físicos, sobre todo con jugadoras de pedigrí como Ouviña y Torrens, y pese a ello, la semifinal se ha quedado muy cerca. El equipo volverá seguro. Ahora a por la Copa y la liga. El año no ha acabado.