Lo único que le falta a Rubén Baraja

El Valencia no ganó al Rayo pero se pueden sacar muchas conclusiones positivas. Sí, el equipo tenía que vencer en casa delante de su público. Y sí, lo de la primera parte es inadmisible. Pero la realidad es que el cuadro de Baraja reaccionó y se mereció llevar la victoria, como reconoció Iraola. Ahora el problema aparece cuando toca viajar lejos de Mestalla. Y es que el Valencia no gana desde octubre como visitante. Esa es la gran cuenta pendiente de Baraja desde que llegó al banquillo. Tal vez la única. Porque ha sido capaz de bajar la presión de la plantilla a pesar de incluso dormir en descenso durante el parón. Ha sido capaz de generar un ambiente positivo y que los futbolistas no parezcan los mismos que temblaban con el juego de Gennaro Gattuso, que a saber dónde está. Por eso confío y mucho en lo que va a hacer el Valencia CF en Almería. Las lágrimas han quedado atrás y lo que pasó contra el Atlético se puede considerar un accidente.