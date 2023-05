Gigantes al ritmo de Raquel Carrera

Si en algo ha destacado el Valencia Basket esta temporada es en haber sido un bloque sólido, un equipo solidario y fiable en el que el grupo ha estado siempre por encima de las individualidades.

Sólo así pudieron sobreponerse a las lesiones y bajas del principio de temporada y a los momentos más duros tras quedarse a las puertas de la Final Four de la Euroliga y caer en las semifinales de la Copa de la Reina. Pero también es cierto que muy probablemente, la Liga Femenina Endesa lograda ayer no habría sido posible sin una Raquel Carrera que, con sólo 21 años, ha demostrado que Amaya Valdemoro no exageraba cuando la situaba entre las tres mejores pívots de Europa.

La gallega ya fue la artífice del primer título femenino de la historia para el Valencia Basket con sólo 19 años, cuando selló la Eurocup con dos tiros libres en el último segundo. Ayer volvió a coronarse en una pista en la que sólo el Schio había sido capaz de ganar esta temporada. Y ojo porque otra joven de 19 años como Elena Buenavida, va camino de seguir sus pasos.