Mbappé, al Valencia CF

La dirección local (pues aquí los anglicismos nos sobran para revestir las miserias en la gestión del club) del Valencia CF ha contactado con el entorno de Mbappé para preguntar por las condiciones de su posible fichaje. El acuerdo podría cerrarse en las últimas horas, dependiendo de si Yunus Musah se va a cualquier club que pague por debajo de su cotización en Transfermarkt, ya que la actual dirección deportiva se ha caracterizado por fichar muy por encima de esas valoraciones (véase Marcos André, valorado por 3.75 millones y comprado por 9.5 millones) y vender por la mitad de esos mismos índices de valor (Soler, fue vendido por menos de la mitad, Kang In Lee fue regalado, Rendall puede salir por 4 millones cuando está valorado en 8, etc.).

El entorno de Mbappé vería con buenos ojos venir a este club que rastrea como nadie los bajos fondos del mercado y lo apuesta todo al último día en su último minuto a ver si todo lo sobrante que hay por ahí acepta venir a cualquier precio… casos y cosas que tiene fichar a los Castillejo, Herrerín y compañía (mala, por el negativo influjo que han tenido en chavales más jóvenes que equivocadamente han visto en su amistad una trampa nociva para su progresión como profesionales).

Por las noticias que tenemos, Corona ha pactado ya los términos del acuerdo de espera. Esto es: tú espérate, no sé bien a qué que digan y hagan desde Singapur, que nosotros aquí diremos y filtraremos que te tenemos atado, aunque sea mentira y lo que realmente estemos intentando cerrar sea a Fulanito de Copa, que juega en el Maccabi d’Alçar del campeonato portugués.

Por si la operación Mbappé, tictactic, que de paso hace ganar ilusión entre una afición quemada, no acabase cuajando como la leche merengada, se está manejando el nombre de Rice para reforzar el centro del campo, aunque el debate está superado y es solo como una posibilidad que pueda ofrecer el mercado si también la tercera cesión de Illaix Moriba no puede cerrarse, pagando la totalidad de su ficha y una cantidad de tres millones por dicha cesión, que tanto beneficio aporta al equipo. Por tanto, se ha hablado ya con su club de procedencia para que no cierre su fichaje con el Arsenal y así el Valencia CF pueda contemplar su transacción en cromos: te damos diez repes por Rice.

Por si acaso Corona tampoco pudiera cerrar estos dos fichajes, quizá cabría contemplar el fichaje de Vinicius Júnior, que parece que jugar aquí le gusta tanto que hasta hará una declaración pública o ante juez para jurarlo y rejurarlo: pero antes tiene que acabar sus vacaciones, que esas cosas son sagradas y la justicia puede esperar sin problema. La dirección deportiva podría estar considerando que volver a juntar a Vinicius con Paulista podría ser una buena idea para limar diferencias.

Bakayoko ya está descartado porque nunca fue una opción real del Valencia CF, pues no mejoraba a nadie de la plantilla y en verdad solo fue una estrategia de Corona para ver si sabíamos de fútbol y si estábamos atentos al mercadillo de los sábados que hacen en su pueblo y en tantos pueblos de la geografía española o portuguesa, que nunca se sabe. No obstante, también se le ha pedido paciencia por si acaso el último día ya no sabemos para dónde tirar y se cogerá, abriendo un paraguas y lanzando unos papelitos, al que caiga, por suerte y azar, dentro: ¡qué bonita es la suerte del triunfador que, sin hacer nada bien, le ascienden, cual Ícaro, para tocar el cielo!

Hoy me han filtrado también el nombre de Weah, pero no el hijo, sino el padre, para sustituir a Cavani, pues andan ahí-ahí en edad y rendimiento. No es culpa del uruguayo, que me parece de lo más honesto, sino de que no hay una idea de juego ni de fútbol consolidada en este club y cuando ha llegado Baraja y ha puesto un poco (o un mucho) de sentido común y de orden, todo lo caótico ha saltado por los aires y se ha evidenciado. El delantero charrúa fue la guinda del pastel de la temporada pasada: con eso ya lo digo todo. Vamos a ver este año con George Weah padre cómo cerramos la brillante planificación deportiva de la gestión local: de guinda a guindilla.

También el caso de Canós, que viene de triunfar en un grande de la Premier, resulta complicado porque las altas pretensiones de su club de origen también genera ciertos conflictos en la parcela económica, ya que la presidenta, que lleva un mesecito fuera, de paseo por el mundo que rodea Valencia, no está ni se le espera. Menos mal que siempre nos quedarán Solís y Corona, el VCF de aquí, a los que ahora sí toca aplaudirle por la operación Pepelu.

La temporada que viene se nos va a quedar un equipito con aspiraciones altas porque Meriton, este año sí, va a darlo todo no por quedar en la posición décima ni duodécima, sino en la novena o no bajar…porque esta afición de lo merece. Claro que sí. Viva el gobierno local y su madre.