Del tic-tac, al taca-tac

Se han roto las negociaciones entre Corona y el entorno, rotonda o circunvalación de Kylian Mbappé por una supuesta filtración de las negociaciones abiertas entre ambos. De hecho, por lo que sabemos, hemos pasado del ritmo del tic-tac al del tacatac que suele marcar las gestiones de la dirección deportiva del Valencia CF en estos casos, aunque se acabe resolviendo de manera excelente, como es el caso de Pepelu, por el que pagarás su abultada cláusula más un porcentaje de futura venta, lo que convierte esta operación en una auténtica obra de ingeniería financiera, fruto de una mente avispada, despejada y lúcida.

La cosa ha sido que, por lo que hemos podido saber, el PSG no acepta diez cromos del coyote por un porcentaje del futbolista y se remite a pagar su cláusula íntegramente, que, a pesar de no existir, podemos inventarla a nuestro antojo, como ocurrió con Guedes o con Soler, aunque el camino fue a la inversa. Por lo visto, el PSG podría estar negociando con el Valencia CF del más allá no pagar la elevada cantidad que tendría que desembolsar por la compra de Kang In Lee y en la operación entraría el delantero francés.

Tras sondeos entre la afición valencianista surgió la pregunta de a quién podríamos quitar del once titular, pues el equipo, como sabemos, tiene un ataque intimidante y la idea es juntar, de nuevo, a Cavani con Mbappé, pensado que, visto que hubo buen rollito entre ellos, puedan crear así una sociedad letal y de futuro, que pudiera amortizarse en unos años. Desde la dirección deportiva se sondea esta posibilidad mientras contabiliza, con dinero del Monopoly, los sobrecostes de la operación, pues por ahí, quizá, Mendes tenga que intervenir y, como ya sabemos, esto tiene un precio, un coste, una pequeñita mordida para Gesti-Fotre, que es su traducción para el valencianismo.

Fuentes cercanas a Lim aseguran que Mbappé está pensando seriamente la oferta o fichar ya, directamente, por algún programa de televisión, porque él, en sí, es noticia, aunque no haga nada o esté de vacaciones por Camerún, o por Miami, con Vinicius, que eso nunca se sabe. Todas las fuentes apuntan a que si el francés no acaba aceptando la oferta del Valencia CF, el club che puede sondear otros mercados, como el portugués, donde hay un par de chavales que, como alguien diría, “tenen cosetes”.

Hoy, en la sede alternativa que hace esquina y tiene barra, a falta de oficinas en el club, sabemos que se han reunido altos cargos, en general, para diseñar una estrategia de planificación deportiva, que pasa por traer a Ilaix Moriba por tercera vez (ya hay acuerdo), por mantener a Castillejo, por su implicación y a Herrerín, por lo bien que se lo monta por la capital del Turia. También se sondea la opción de recuperar a Aderlan Santos, tras foguearse por ahí y completar el centro del campo con Mendieta, que está aún de muy buen ver.

Por tanto, tal y como avanzamos en exclusiva, Mbappé podría convertirse en jugador blanco (ya veremos con qué escudo)…o no, dependiendo de si ocurren un fardo de casualidades que, en manos de Corona, serán causalidades, y si el francés acepta este nuevo reto de venir a aquí, de la mano de Meriton, a competir por grandes objetivos como los que se ha marcado la dirección deportiva de aquí, por supuesto. Layhoon ve con cierto recelo la operación y, por si acaso, ha puesto las nuevas camisetas de esta temporada a un precio prohibitivo, porque todo en la vida cuesta y a la afición, que solo está para cuando nos interesa y le podemos rascar algo, hay que darle lo justo para que no palidezca. Incluso ilusión, que es gratis. Y de ilusionar a mentir hay una frontera muy pequeña.