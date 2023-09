Un arma de Guerra

El Valencia ha sumado en seis jornadas casi la cuarta parte de los puntos que en las 38 de la temporada pasada. Y eso, en una plantilla obligada a rebelarse contra sus limitaciones, tiene un coste. Diego López y Hugo Duro se marcharon lesionados y Mosquera no fue el único que acabó con calambres. Baraja era consciente de cómo llegaba el equipo a Almería en una semana de tres partidos y por eso no se cortó con un cambio de esos que no entiende nadie. Pero es que al futbolista del momento en LaLiga hay que cuidarlo. Más aún cuando nadie duda ya de que Javi Guerra no solamente es una bandera para el Valencia sino que lo será también para la selección española. Una joya blindada con 100 millones de euros que no serán tantos cuando Lim se disponga a cuadrar cuentas pero que en condiciones normales debería continuar creciendo en el Viejo Mestalla y debutar en el Nuevo si algún día lo acaban. Con qué poco volvería a convertirse en costumbre lo de consultar la clasificación empezando por arriba. Y aun así, qué importante es hacerle caso a un entrenador que sabe lo que se lleva entre manos. La limpieza en el vestuario no era fácil pero sí muy necesaria y al menos en eso Lim dejó hacer. Ojalá hubiese ocurrido igual con Rafa Mir y los extremos.

Justicia Hacía tiempo que el fútbol necesitaba una revolución, sobre todo en lo que se refiere a ciertos comportamientos. Más allá de la necesidad de luchar de verdad contra el racismo, las campeonas del mundo han puesto en jaque el machismo más casposo simplemente pidiendo respeto. Pero igual que el problema del racismo, excepto para Florentino, no se ha solucionado, tampoco lo ha hecho el del machismo. En ambos casos se está en camino, pero que cueste tanto y que haya una parte de la sociedad que se posicione en contra demuestra que queda mucho camino por delante... empezando por airear las Federaciones. Mesas redondas Este lunes a partir de las 19:00, con las protagonistas del fútbol, el basket y el atletismo, se hablará de eso en el V Foro Campeonas. Son ellas las que tienen la palabra.