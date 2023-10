Troncos y coperos

Qué largo se está haciendo el parón! Entre que la selección española no me termina de enganchar, que los Troncos perdieron la final de la Kings League y que cuando hay parón vuelve el tema social, económico y político a la palestra…se hace eterno. Y, para más inri, aún quedan unos días extra para el partido contra el Cádiz ya que se juega el próximo lunes. ¡Dios, llévanos pronto!

Vaya por delante que me gustaría felicitar a mi querido DjMariio por conseguir el título en Málaga y, sobre todo, poner en valor la labor de SUPER durante esta semana aportando información relevante y complementaria para conocer quiénes están al frente del Valencia CF. Gustará más o menos, pero sirve para terminar de establecer ese contexto tan caótico que reina ahora en un club al que cuesta reconocer a nivel social. No obstante, tengo ganas de fútbol para que el Pipo y los suyos nos den una alegría dentro de tanta tristeza institucional. Y de la selección, poco o nada que decir.

Por eso voy a darles esperanzas contándoles que el vestuario del Valencia CF está comprometido al máximo. Vamos a sacar de la enfermería a unos cuantos futbolistas de cara al partido contra el Cádiz y eso me hace inmensamente feliz. Porque tenemos una plantilla corta, joven y sin estrellas -al estilo Troncos FC-; pero les puedo asegurar de que los que están -o al menos hasta donde yo sé- van a muerte con esta camiseta.

Buena prueba de ello es Gayà, quien fue a trabajar en día libre con el objetivo de reincorporarse lo antes posible a la dinámica de grupo y así poder ayudar al equipo tan pronto como lo considere Rubén Baraja. Ocurre lo mismo con Thierry, que afortunadamente no tiene más que unas molestias y ha aprovechado el parón para ponerse a punto y poder estar contra el Cádiz en Mestalla. O Sergi Canós que, salvo que se tuerza todo, va a estar también para el partido del próximo lunes. E incluso Jesús Vázquez que va a su ritmo y Hugo Guillamón, que me cuentan que hace horas extras para tratar de estar al mejor nivel posible. ¡Bravo por ellos!

La implicación de los jugadores es máxima -siempre hablando grosso modo-. El vestuario ha aprovechado el descanso por selecciones para trabajar en silencio, con calma y asimilar que los partidos que vienen por delante son vitales para estar tranquilos. Rubén Baraja les dio el fin de semana libre para que descansaran viendo el Tourmalet que viene entre partidos contra rivales directos y partidos contra equipos de arriba. Por ello, ganar ante el Cádiz es fundamental para poder viajar a San Mamés con confianza. De la misma forma que los partidos en casa contra Cádiz, Granada y Celta son vitales en el objetivo de la permanencia.

A todo eso hay que sumarle que a la vuelta de la esquina está el sorteo de Copa donde el Valencia CF ya entra en el bombo. Que vale que no seamos los mejores, pero somos coperos. Nos va la marcha aunque últimamente seamos más troncos que broncos -y si no que se lo digan a Joaquín-.

Por eso les doy a los políticos unos días para que hagan campaña, se pongan de acuerdo -o no- y cuenten lo que les dé la gana. Pero también les pido que, por favor, no molesten; que no mareen y no jueguen con el Valencia CF, que ya tenemos suficiente con lo que tenemos y no necesitamos más quebraderos de cabeza. Que la plantilla está a tope, aislada y concentrada. Que Baraja sabe lo que hay y lo que no hay. Que la afición hará lo que tenga que hacer pero siempre con el sentimiento por delante.

Así que amigos, hasta que termine el parón, vuelva la Liga y empiece la Copa solo me queda decir: ¡Ánimo Troncos y Amunt Perxitaa!