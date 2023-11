El SOS de Baraja para aspirar a algo más

El empate sin goles y sin disparos a puerta contra el Celta confirmó la necesidad de fichar en el mercado de invierno. Siempre y cuando Peter Lim quiera aspirar a algo más que la novena o la décima posición, claro. Que lo dudo. Baraja ha demostrado que está capacitado para mantener el nivel competitivo del equipo. El Pipo gana los partidos que se empataban durante los últimos años. Y empata los que antes se perdían. Como el del sábado. Rubén es una garantía de tranquilidad y estabilidad deportiva. El descenso se ve muy lejos con él. Otra cosa es aspirar a algo más que la novena plaza.

Europa también se ve muy lejos siempre y cuando la propiedad no autorice fichajes. Hace falta un extremo como viene repitiendo el Pipo siempre que se le pregunta por el mercado de enero. Pero en realidad hace falta de casi todo. Cualquier fichaje sería bienvenido en esta plantilla. Un jugador de banda por supuesto, un mediocentro, un segundo punta, un delantero centro... La posición que no hay que reforzar y menos gastándose cinco millones como en verano (Cenk) es la de central. El presente y el futuro está garantizado con Mosquera y Yarek. Cristhian cada día se hace más grande en el centro de la defensa. Cada día forma mejor pareja con Paulista. Lo de Yarek me trae loco. Ni un error desde que debutó. Desprende tanta fiabilidad y seguridad en sí mismo que asusta. Y encima está en las mejores manos. Las de Baraja. Ojalá Lim cuide al Pipo. Crucemos los dedos.