La Copa casi no mola

Pasar a octavos de la Copa del Rey. Es lo único que mola de un partido copero que a punto estuvo de acabar en tragedia. Rozando el dramatismo, el conjunto de Mestalla salvó los muebles ante el Cartagena, colista de la Liga Hypermotion que, además, jugó con uno menos más de la mitad del mismo -prórroga incluida-. La Copa mola dice el eslogan de una competición de la que ayer casi nos despedimos.

Con 10 años menos de vida y maldiciendo todo. Así me quedé tras el partido contra el Cartagena. Un duelo donde el Valencia CF ha mostrado su peor cara en, quizás, uno de los partidos más flojos y tristes de la temporada. Porque la Copa siempre mola y es especial en Valencia y, este año, parece que les ha importado un bledo a los que mandan… y a los que visten la camiseta. Unos por no fichar y otros por casi caer estrepitosamente.

No hay excusas. Este equipo debió salir ayer con todo y ganarle al Cartagena con contundencia. Precisamente eso es lo que le faltó al Valencia CF en un inicio donde el Efesé arrancó con una marcha más, se adelantó y después consiguió mantener la renta incluso con un jugador menos. Con intensidad, solidez y oficio. El Valencia CF, muy plano y sin profundidad, llegaba a la línea de tres cuartos donde se le cerraba la persiana, se le apagaba la luz y se le hacía de noche en cada oportunidad que podía de hacerle daño. Con poco acierto, las ideas justas y concediendo más de lo que deberían atrás. Solo un golazo de Sergi Canós hizo equilibrar la balanza de un partido que acabó resolviendo con algo de fortuna el capitán José Luis Gayà.

Baraja ayer no estuvo acertado -y no pasa nada por decirlo- con el planteamiento inicial. Sabiendo lo importante que es la Copa para la afición del Valencia CF que, además, se desplazó en masa al Cartagonova para apoyar al equipo, no puede sacar un once que ofrezca tantas dudas. Sobre todo teniendo en cuenta que este fin de semana no había jornada de liga y que tienen toda la semana para descansar, por mucho que quiera darle minutos a gente que no los tiene. Futbolistas que, después del partido de ayer, seguirán sin entrar. Bueno, aunque teniendo en cuenta lo justa que va la plantilla igual acaban jugando más de lo que merecen.

Y miedo me da que Pepelu tenga algo más que unas molestias tras un pisotón. Un jugador que está siendo el mejor toda la temporada y que ayer pidió el cambio. Al final, todo se resume a lo justo que va el vestuario de efectivos.

Porque eso es otra cosa que no entiendo. ¿De verdad el Valencia CF no puede hacer un esfuerzo para traer un futbolista? ¿No pueden traer un cedido o alguno que esté libre? La falta de jugadores hace que algunos jugadores se acomoden, otros no crezcan como deberían y, algunos pocos, estén teniendo un dorsal que no merecen solo por tener un hombre más disponible. Es tremendo.

Sea como fuere lo de ayer es más que un aviso. Es la sensación de que el equipo va muy justo y que te da una de cal y otra de arena. Que contra el Villarreal CF salió cara pero que ayer casi sale cruz. Que el Valencia CF necesita fichar como el comer. Porque, con partidos así, la Copa casi no mola.