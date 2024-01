Pase lo que pase, en la pelea hasta el final

El Valencia de Baraja, que es el de los chavales y los veteranos comprometidos, se repuso del golpe de la Copa y puso patas arriba Mestalla. Una vez más, y ya van miles, la afición le dio al equipo el calor que necesitaba. Y a cambio los del Pipo, que venían de una horrible gestión de la ansiedad, demostraron que de las bofetadas también se aprende. El partido contra el Athletic resultó excepcional por la dificultad del rival, que no perdía desde octubre, y la necesidad de demostrar que lo ocurrido el pasado miércoles no tenía porqué dar pie a ningún drama. Por eso, con más de 45.000 almas en la grada, lo que se celebró al final no fue una victoria más.

La salvación virtual ya era un hecho pero con 32 puntos en la tabla y la enésima a portería a cero, la ilusión de Europa es más real que nunca. Los cuatro triunfos consecutivos suponen una racha tan inusual como inmejorable para confirmar el excelente estado de forma de un equipo que, pase lo que pase, tiene que luchar con la mayor ambición posible. Lo conseguirá o no, pero solo estar en la pelea hasta el final será un tremendo éxito. Como un éxito es ya haber llegado hasta aquí con una plantilla que Peter Lim ha dejado en los huesos y que el Pipo se ha sacado de la chistera, con la inestimable por cierto ayuda de un Marchena que no está en cuerpo pero sí en espíritu. El centro del campo que forman Pepelu y Guillamón es el mejor que se ha visto en tiempo. Y la línea ascendente de los jóvenes es imparable más allá de los altibajos o de que a Javi Guerra, con solo 20 años, le toque ser paciente. No hay nadie que no rinda por encima de su nivel, algo muy reseñable en casos como el de Foulquier. Así que a la espera del final de Lim, el Valencia aspira a donde su máximo accionista no ha hecho nada para que esté. Todo gracias al sentimiento y los valores de un equipo y una afición que son quienes vuelven a tirar del carro de un club que continúa estando secuestrado.