Peter Federico no tiene la culpa, Lim y Corona sí

Peter Federico González no tiene la culpa de nada. No podemos desviar el tiro. Por mucho que nos decepcionara su debut oficial contra Las Palmas. Por poco que nos ilusionara su fichaje en el mercado de invierno. El único culpable aquí es Peter Lim. El máximo accionista del Valencia CF es el responsable de que el único refuerzo de la plantilla en el mercado de enero sea un chico de 21 años que viene directo de la Primera RFEF con solo 24 minutos en la élite. El joven extremo del Real Madrid no es lo que necesita el Valencia. Baraja necesitaba rendimiento inmediato. Y Peter Federico no es eso. No le carguemos la mochila de piedras al chaval. El hispano-dominicano está en pleno proceso de maduración. Como lo están todos los ‘niños’ del Pipo. Con Peter Federico hay que tener la misma paciencia que con nuestros canteranos. Es lo más justo. Peter, antes que rendir, tiene que adaptarse a primera división. El dato habla por sí solo. En Gran Canaria jugó los mismos minutos (23’) que había jugado en LaLiga (24’). Está verde. Tiene mucho que aprender. Cometerá errores, los corregirá y crecerá. Poquito a poco. Es el proceso lógico. Lo normal a su edad. Hay que tener paciencia con el futbolista. Todo lo contrario que con Peter Lim y quienes lo ficharon. El valencianismo bastante sufre con Meriton, como para soportar a Corona sacando pecho del sobresaliente mes de enero de Baraja y sus chavales. Según él, todo fue gracias a que no hubo «ruido» con los fichajes. Tiene delito.