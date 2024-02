El mejor equipo para el partido más serio

Este fin de semana no se juega en señal de duelo. Pero todos tenemos un partido en casa, en Valencia, una ciudad que en horas de absoluto desgarro y desolación está siendo ejemplo de solidaridad. La sociedad al completo, y el deporte como parte fundamental, se ha volcado con las víctimas y sus familias. Un auténtico equipo que ante una tragedia de la magnitud del incendio en Campanar ha cerrado filas. Honor en primer lugar a los servicios de emergencias: bomberos, policías, militares, sanitarios. Y miles de gracias a todos los que de una manera u otra siguen arrimando el hombro, en especial a los héroes anónimos y con valores que desde el primer momento han estado a la altura.

Como no podía ser de otra manera, la reacción del mundo del deporte ha sido ejemplar. Más allá de mensajes de condolencias, clubes y federaciones han estado en su sitio suspendiendo la jornada. Es la manera de sentir el luto por una fatalidad que como la riada o el accidente del metro quedarán para siempre en la memoria colectiva. Una muestra de profundo respeto que en lo sucesivo tiene que ir más allá con tal de que la ayuda también se materialice en mecanismos con los que no dejar en la estacada a nadie, en especial a quien se enfrenta a pérdidas irreparables. Solidaridad sostenida para que desgracias como esta no caigan en el olvido y sobre todo para que no se repitan jamás. Tiempo habrá, cuando el balón eche de nuevo a rodar, para que a estas líneas vuelvan asuntos que ahora se antojan accesorios. Noticias que, pese a su trascendencia, es conveniente y necesario que durante unos días se queden en la nevera. Hay partidos mucho más serios y que únicamente pueden ganarse si los jugamos todos. Vaya desde aquí nuestra solidaridad y un granito de arena en el homenaje a una ciudad como la nuestra que está cuando toca, que da la talla cuando la situación lo exige y que predica siempre con los valores del deporte.