Carlos Sainz empieza en Baréin a labrar su futuro

Carlos Sainz, con el trofeo de tercer clasificado / AP

La tendencia al infinito parece, vista fuera de la ciencia matemática, algo no solo desesperante si no inútil: intentar acercarte a un objetivo sabiendo que nunca vas a llegar a él es desmoralizante. Y ahí están todos los equipos de Fórmula 1, todos menos Red Bull. Las pruebas de pretemporada nos lo habían dejado clarito, con frases lapidarias como la de Alonso: “Hay 19 pilotos que sabemos que este año no seremos campeón del mundo”. Pero siempre se queda una puerta abierta a la esperanza de que pueda haber batalla. Sin embargo, Baréin termina su Gran Premio con los Red Bull firmando una pole, vuelta rápida y doblete. Los lápices de Adrian Newey han vuelto a dibujar un concepto dominador, distinto a todos y rápido como ninguno de sus rivales.

Carlos Sainz, en el GP de Barein / AP

Afortunadamente los podios tienen tres peldaños, así que ver quién pisa ese escalón será lo que nos mantendrá atentos a la pantalla. En Baréin este año ha sido un piloto español el que lo ha ocupado otra vez. Si Alonso nos deleitó en 2023, esta vez Sainz nos ha evitado echar la siesta. El asturiano esta temporada no comienza con la agradable sorpresa de un Aston Martin tan competitivo como el pasado año. En la prueba inaugural del mundial se cumplió al pie de la letra la predicción de las simulaciones: le situaban noveno y así acabó. De la evolución del coche dependerá la decisión de Fernando de irse a otro equipo, si se abre la puerta en Mercedes tras la salida de Hamilton, quedarse en Aston o colgar el mono.

Carlos estuvo magistral. Además de ser el mejor del resto, se llevó el título de piloto del día. La carrera del madrileño estuvo marcada por las dos veces que debió superar a su compañero. Leclerc, el elegido por Ferrari para compartir equipo en 2025 con Hamilton, no se lo puso fácil al español. Aun así, a Sainz no le tembló la mano y además de acabar por delante de Charles empezó a lanzar mensajes para todo aquel que quiera ofrecerle un volante en 2025.

Es duro comenzar la temporada, especialmente la más larga de la historia, sabiendo que sí o sí vamos a seguir los himnos de Holanda y Austria al acabar cada carrera. Pero habrá que estar atentos a ver cómo los españoles van, carrera a carrera, labrando su futuro.