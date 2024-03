Más ingresos

Inter vs Atletico Madrid - UEFA Champions League 2023/2024

Los clubes de fútbol están cada vez más apretados, con presupuestos controlados por el Fair Play Financiero, con otros acontecimientos que comen el terreno al deporte, y el ocio más repartido que nunca. Por ello, se tienen que poner en marcha ideas para mejorar la situación económica.

Y eso es lo que han pensado los dueños del Milán AC, el fondo Red Bird Capital, que se hizo con el club lombardo en 2022 y que piensa, como buenos americanos, que el deporte no es sólo eso, sino también espectáculo. Cuando entraron como máximos accionistas, vieron que el equipo no era dueño de su estadio, sino que el viejo San Siro lo era de la municipalidad.

Claro está que se le iluminó el cerebro y han decidido que ya estaba bien, no solo de compartir con el Inter las excelencias del campo, sino también de intentar sacar provecho directo para la entidad, con la construcción de otro estadio, solo para ellos, con lo que podrían no solo no pagar canon alguno a ayuntamiento, sino asimismo poder sacarle un provecho extra.

Sí, su idea es la de que el espectáculo entre en el nuevo estadio, con música, deporte (ojo, no solo fútbol) y otros acontecimientos que permitan rentabilizar casi diariamente un lugar que, en principio, solo se ocupa cada quince días y algo más si hay competición europea. Eso no les parece rentable a los propietarios y ya tienen un proyecto en mano. El propio San Siro acoge ya conciertos, pero el dinerito va para otros bolsillos y eso es lo que quieren evitar los nuevos dueños norteamericanos.

Sería un estadio de 60.000 plazas, más pequeño que el actual San Siro, habida cuenta de que los campos no se llenan como antaño y que, como hemos visto con el Nuevo Mestalla que ha bajado su capacidad inicial dos o tres veces, lo que se pretende es no tener espacios vacíos donde cabrían espectadores y, si éstos no vienen, que el espacio dedicado a ellos se reduzca.

Así lo han pensado, decidido y, ahora, solo falta ponerlo en marcha. No será fácil y, sin duda, tendrá que estar a las afueras de Milán, ya que, si bien el Giuseppe Meazza (nombre con el que los interistas prefieren nombrar al lugar) no es céntrico, tampoco está tan alejado del meollo ciudadano.

Por eso, el primer paso será encontrar un lugar adecuado y, sobre todo, permitido por el ayuntamiento, al que quizá no le guste tanto que le quiten ese bombón. De momento, el Inter no ha dicho nada y, me imagino, estará ya pensando en que, si los rossoneri lo pueden hacer, nosotros también…

Esa es la tendencia, como he dicho anteriormente, la de querer obtener más y mejores beneficios con todo lo que rodea al fútbol. Y también nos hemos desayunado con la noticia de que el FC Barcelona, cuyo contrato con Nike acaba en 2025, no tiene todavía novia que le escriba y está a la espera de otra oferta que mejore ese aspecto económico del que hablamos.

Comoquiera que falta un año y no hay oferta que le guste, se está planteando el crear una marca propia para sus vestimentas, y que la fabricación y distribución esté controlada por los culés. No es fácil pero tampoco imposible y sería, al parecer, más rentable.

No sé si será así, al no ser economista, pero lo cierto es que sería otro método para intentar aumentar los ingresos, por otro medio, quizá menos habitual, pero que permitiría un control sobre todo el espectro de su marca. De una forma u otra, lo que estamos viendo, con estos dos ejemplos es que algo se mueve en el fútbol, que, como todos sabemos, vive de manera compleja su día a día.

Aquí, nosotros tenemos estadio, veterano, pero nuestro y quizá sea momento de utilizarlo para muchos más acontecimientos que los meros futbolísticos, aunque me temo que el Roig Arena va a ocupar esa plaza, en cuanto esté finalizado. Allí irán conciertos, peleas (boxeo, MMA u otros que ya son deportes que muchos seguidores) o hasta partidos de la NBA.

Y no hablo del nuevo Mestalla, que está en estado de quietud absoluta, lo que es desasosegante, tras tantos años esperándolo… En fin, que las Fallas ya están aquí, y aunque estemos de luto por el trágico incendio de Campanar, son nuestras fiestas para disfrutar. Mis pensamientos para todos los habitantes del edificio destruido y hoy pido que todos les hagamos un homenaje, aunque sea interno. Y recomiendo hoy el libro de Pablo Vierci, ‘La sociedad de la nieve’, base de la película tan aclamada. Disfruten y cuídense.