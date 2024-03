La triple derrota del madridismo en Mestalla

El madridismo está indignado. Están que rabia. Nada les salió bien en Mestalla. Ni ganaron en el campo. Ni les sirvió de nada su campaña de intimidación a Gil Manzano a través de la televisión oficial del club. Ni pudieron imponer su relato interesado, parcial y falso de ‘Mestalla racista’. Un absoluto desastre para la maquinaria blanca de Florentino y todos aquellos que se relamían con la posibilidad de grabar algún plano con aficionados en actitud racista contra Vinícius. Mestalla los retrató a todos. Tanto han quedado en evidencia que se han visto obligados a echar mano de un niño de cinco años. Sí, de un niño entre 50.000 aficionados que demostraron civismo desde el primer al último minuto. Son las migajas con las que se tuvo que conformar el otro rodillo: el brasileño.

Al menos Netflix ya tiene foto de portada para su documental con el puño en alto de Vinícius. Para películas las del Madrid con los árbitros. Es para estar fastidiados. Llevan toda la semana condicionando al árbitro a base de vídeos y a la hora de la verdad no les valió de nada. Gil Manzano demostró personalidad con el gol fuera de tiempo y la roja a Bellingham. Algo que no entra en la cabeza de los blancos. Ojalá la RFEF tenga la misma valentía y actúe contra las ‘rajadas’ de los madridistas al árbitro. «No nos han dejado ganar», dijo Vinícius dudando de la competición. Si a Gayà lo sancionaron con cuatro partidos, al brasileño deberían caerle el doble. No más injusticias, por favor. Bastante hemos sufrido con el ‘caso Vinícius’. Ya está bien.