No son antirracistas, son ultras del Madrid

Si los insultos a Peter Federico proferidos en redes sociales por cafres, no por ‘toda’ la afición del Real Madrid, hubiesen sido contra Vinicius, el Valencia CF no tendría ahora donde meterse, la ciudad se habría convertido en poco menos que la sede del Ku Klux Klan, los medios del régimen tirarían de compromiso en portada, Brasil apagaría el Cristo del Corcovado, la diplomacia mundial se resquebrajaría, el xiquet de Mestalla se haría mayor en el rincón de pensar... Y detrás de todo, cómo no, estaría la incitación al odio de las portadas de lo que para unos es un panfleto y para el resto el diario de las aficiones. En definitiva, que Netflix estaría ya pidiendo permisos para rodar la siguiente entrega del documental. Ni las raspas iban a quedar en busca de carnaza. Suerte, nótese la ironía, que no ha sido Luther Kink sino un chavalito suplente del Castilla que encima cometió el sacrilegio de que le pudiera el ímpetu contra su club de origen. Un comunicadito por aquí de LaLiga, que respira aliviada tras el paso de la caravana de Florentino por provincias, y a rajar de Gil Manzano por allí, que una cosa es luchar contra el racismo y otra tener que hacerlo siempre. Que le pregunten por esa repugnante doble vara a Diakhaby. Nadie ha hecho menos que el Real Madrid por erradicar una lacra de la que lo único que han querido es sacar tajada en forma de cortina de humo y negocio. A Vinicius lo llevaron de las orejas a declarar, el Madrid como club se ha mantenido al margen de las actuaciones de las Fiscalías y el silencio ahora es atronador. Para que sea verdad que España se convierte en un país antirracista y zanjar con ello el descrédito internacional a cuentas del show es necesaria la implicación de todos. Siempre.