Jorge y los Lim ya se frotan las manos de nuevo

Aparte de acercar milagrosamente al equipo a la clasificación para la Conference League -qué duro suena mientras nace del teclado hablar de la tercera división europea como listón para el Valencia CF-, Rubén Baraja ha cumplido con el gran objetivo de los Lim: revalorizar futbolistas. Nadie duda de que para el ‘Pipo’ y sus jugadores lo relevante pasa por el campo, del mismo modo que, a lo largo de diez años, a todos nos ha quedado claro que para Peter, Kiat, la familia al completo y, en especial, para Jorge Mendes lo que importa se ha cocido siempre en enero, julio y agosto. En los meses de mercado, compras y, sobre todo, ventas de jugadores. En un alarde de sinceridad inaudito para un entrenador del Valencia desde el insufrible verano vivido por Javi Gracia, en octubre de 2022, Gennaro Gattuso confirmó ofreciendo su propia voz la verdadera finalidad de Lim y Mendes. «El club nunca me ha dicho que tenga que ir a Europa. Me habla de un estilo, de revalorizar jugadores», dijo sin pestañear el italiano. Quien quiera llevarse a engaño está en su derecho más absoluto, como también lo está el que quiere saber cuál es la realidad. Lim no ha cambiado ni se ha involucrado en nada desde entonces. Jorge, Peter y Kiat se frotan las manos otra vez. Cuando ya ni ellos creían en tener nuevos productos que vender, florecen futbolistas que cualquier club que se quisiera un poco trataría de que siguiesen madurando a su lado.

